كيف أثر القصف الإسرائيلي على مستشفيات غزة؟.. الوضع الصحي منهار تماما

كشف نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، وضع المستشفيات في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وأكد في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، انقطاع الاتصالات كافة مع مستشفيات شمال قطاع غزة.

أبرز تصريحات نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية

وجاءت أبرز تصريحاته التي كشفت حال مستشفيات غزة، كالتالي:

- انقطاع الاتصالات كافة مع مستشفيات شمال قطاع غزة

- الاحتلال استهدف مستشفيي النصر والشفاء بقطاع غزة

- الوضع الصحي انهار تمامًا

- بدأنا تسجيل نحو 116 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية خلال أسبوعين بقطاع غزة

- استمرار انقطاع المياه عن قطاع غزة.. والكميات الباقية غير صالحة للاستخدام

- المستشفيات في قطاع غزة تحولت بالكامل إلى مستشفيات جراحية ولا تسع العدد الكبير من المصابين

- أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفيات قطاع غزة

- نحتاج إلى جميع المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة

- توقف 10 ماكينات للغسيل الكلوي في مجمع ناصر الطبي عن العمل لعدم توفر المواد اللازمة لها

من جانبه، أكد الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بفلسطين لـ«الوطن»، إن المستشفيات تخرج عن الخدمات واحدة تلو الأخرى، مرة من خلال استهدافها مباشرة ومرة من خلال إغراقها بالجرحى ومرة بسبب عدم وجود الماء والكهرباء والوقود والأدوية، موضحًا أن الاحتلال يستهدف كل ما يعطي حياة للمواطنين.

المستشفى الإندونيسي

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المستشفى الإندونيسي، أعلنت انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع مرافق المستشفى بعد نفاد الوقود، وكانت إدارة المستشفى حذرت منذ أيام من انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى، والأجهزة الطبية، مع نفاد مخزون الوقود الاحتياطي، موضحة أن انقطاع الكهرباء بشكل كامل ينذر بكارثة إنسانية.