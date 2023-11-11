استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهداف منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه، فيما تواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل المصابين وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة شمال طولكرم، فيما منع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول اليه.وفي سياق حملة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال، اعتقلت قوات جنود الاحتلال الإسرائيلي 3 أطفال «16 عاما» من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازل ذويهم وفتشتها.

وفجر اليوم السبت، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، عدة أحياء في مدينتي البيرة ورام الله.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشأن غزة

سياسيا، أعلنت السعودية عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية، اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية.