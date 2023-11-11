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الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف طائرة إسرائيلية

كتب:

نرمين عفيفي
09:56 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
آثار العدوان على غزة

آثار العدوان على غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف طائرة إسرائيلية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توقف العمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي، بشكل تام.

فيما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعنف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من تدهور تام جراء القصف المتكرر والمتواصل من الاحتلال على القطاع، واستهدافه للمستشفيات والمنشآت الحيوية، بجانب نقص عدد الأطباء وخروج الكثير من المستشفيات من الخدمة، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والطاقة اللازمة للتشغيل.

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بقلم نرمين عفيفي