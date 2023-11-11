تفاصيل وفاة مغنية البوب الكوري كيم ناهي: رحلت عن عمر ناهز 24 عاما

حالة من الصدمة يعيشها جمهور البوب الكوري في العالم، بعد الوفاة المفاجأة للمغنية وكاتبة الأغاني كيم ناهي عن عمر يناهز الـ 24 عامًا، وبالرغم أن الأسباب المحيطة بوفاتها مازالت غير واضحة إلا أنَّ هناك تقارير تشير إلى انتحارها، وتمّ تشييع جثمانها، أمس، في قاعة الجنازة المركزية في بيونجتايك بمقاطعة جيونج جي.

وسجلت المغنية الكورية كيم ناهي آخر نشاط لها عبر حسابها على «إنستجرام» قبل يومين من وفاتها، إذ نشرت صورتها بجانب كلبها الأليف دون تعليق، وفقًا لما نشره موقع «كوريا تايمز».

الجمهور ينعى كيم ناهي: صاحبة صوت ملائكي

وانتقل الجمهور إلى حساب كيم ناهي على «إنستجرام»، ليعبروا عن تعازيهم الحارة للفنانة الشابة، وأعرب الكثير من الجمهور عن أسفهم لعدم التعرف على موسيقاها قبل وفاتها، إذ كتب أحد المعجبين: «من المحزن خسارة مثل هذا الصوت الملائكي الموهوب، ستستمر موسيقاك في جذب معجبين جدد مثلي»، وعلق آخر قائلاً: «أنا أحبك كثيرًا وحزين لأنك لا تستطيع سماعي، لقد حلمت دائمًا برؤيتك في حفل موسيقي.. أرقدي بسلام يا ناهي الجميلة».

من هي المغنية كيم ناهي؟

ولدت كيم ناهي عام 1999، وأنشأت قناة على YouTube قدمت خلالها مجموعة من الأغاني بالإضافة إلى العديد من مدونات الفيديو الخاصة بها بالإضافة إلى مقاطع العزف على الجيتار والبيانو، وحققت أولى خطواتها ككاتبة أغاني ومعنية موهوبة في عام 2019 بإصدار أغنية بعنوان «Blue City»، التي كانت بمثابة بداية مسيرتها الموسيقية.

ثم أصدرَت أغنيتي «Blue Night» و«Gloomy Day» كمتابعة لأغنيتها المنفردة الأولى في عام 2020، وقدمت العديد من الأغاني خلال عامي 2021 و2022، وفي 2023 قدمت 3 أغاني كانت أخرهم أغنية «Rose»، التي أطلقتها يوليو الماضي، وحققت الأغنية نجاح كبير في ذلك الوقت.