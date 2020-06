بسكتة قلبية.. وفاة المغنية بوني بوينتر عن عمر ناهز 69 عاما

توفيت المغنية بوني بوينتر، إحدى مؤسسات فريق The Pointer Sisters، عن عمر ناهز 69 عاما. إثر سكتة قلبية بحسب موقع Variety.

قالت أختها أنيتا بوينتر: "بحزن شديد يجب أن أعلن لمحبي الأخوات بوينتر أن أختي بوني ماتت هذا الصباح". واستكملت شقيقتها: "عائلتنا مدمرة.. نيابة عن أشقائي وأنا وعائلة Pointer بأكملها، نطلب صلواتك في هذا الوقت"

وولدت "بوني" في 11 يوليه 1950 في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، ومن ألبوماتها الغنائية Eyes Don't Lie وIf the Price Is Right .

كانت بوني أحد الأعضاء المؤسسين لفريق The Pointer Sisters ومن ألبوماتها مع الفريق That's a Plenty، ولكنها غادرتها في منتصف السبعينيات لاستكمال مسيرتها الغنائية بشكل منفرد.