الأرصاد الجوية تحذر من أمطار اليوم على الأنحاء كافة.. متى تصل للقاهرة؟

حذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى سقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أنّ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على المحافظات

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصًا لسقوط أمطار تكون بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة تتراوح بين 30 و40% على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة اليوم مع سقوط الأمطار، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 22 درجة مئوية.