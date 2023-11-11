حالة الطقس لمدة أسبوع بالمحافظات.. «الأرصاد» تحذر من أمطار ورياح وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع بجميع المحافظات، إذ حذرت من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على عدد من المحافظات، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية، ونشاط حركة الرياح التي قد تكون محملة بالرمال والأتربة، مطالبةً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع بالمحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، وتوقعات الأمطار، وحالة الشبورة، ودرجات الحرارة لمدة أسبوع.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة لمدة أسبوع العظمى والصغرى في جميع المحافظات كالآتي:

حالة الطقس اليوم وغدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت والأحد 11 و12 نوفمبر الجاري في جميع المحافظات، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30 لـ 40% تقريبًا على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية، وجنوب الصعيد.

كما إنّه من المتوقع نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية والذي قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس لمدة أسبوع، فإنّ طقس الاثنين 13 نوفمبر يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ومدن القناة، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.