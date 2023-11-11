حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. تحذيرات من أمطار ورياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس اليوم بالمحافظات، انخفاضًا في درجات الحرارة، فضلًا عن بعض الظواهر الجوية المؤثرة، إذ من المتوقع سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على العديد من المحافظات بعضها في الصباح وأخرى في المساء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، وكثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن توقعات الأمطار، والظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حول حالة الطقس اليوم، أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما إنّه من المتوقع نشاط حركة الرياح المصاحب للسحب الرعدية والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وتزداد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الطقس اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى، إذ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا، مع كثافة الشبورة المائية واعتدال حركة الرياح، ويسود طقس غائم جزئيًا إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

توقعات الأمطار اليوم

وبحسب «الأرصاد»، فإنه من المتوقع أن تضرب أمطار خفيفة إلى متوسطة عدة محافظات بنسبة حدوث 30 لـ 40%، وذلك على مناطق من الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تمتد الأمطار مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وتكون خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالآتي:

الوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18.