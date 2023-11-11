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فلسطيني يعالج في مصر: منزلي دُمر واستُشهدت ابنتي في قصف للاحتلال الإسرائيلي

كتب:

شروق مراد
10:58 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
آثار القصف على غزة.. أرشيفية

آثار القصف على غزة.. أرشيفية

قال مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن منزله تعرض لقصف من الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة تل الهوى بقطاع غزة، يوم 18 أكتوبر الماضي، إذ كان متواجدًا في المنزل مع أسرته، ولم يجد مأوى له، فقرر مع زوجته وأبنائه الـ3، العيش في الدور الأرضي بالمنزل، لكنه انهار بالكامل، نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، نظام الحزام الناري.

القصف الإسرائيلي يدمر منازل المدنيين بقطاع غزة

أضاف «عبد العزيز» في حوار لقناة «إكسترا نيوز»: «استشهدت بنتي جود ذات الـ14 عاماً، بدون أي ذنب، وأصيبت ابنتي جيهان بجروح متوسطة، وأصيب يوسف ابني بجروح وكسور في الفك واليد».

معاناة «عبد العزيز» بسبب القصف الإسرائيلي

يعاني «عبدالعزيز» من تهتك في الأعضاء، خاصة باليد اليمنى، نتيجة الشظايا التي تخرج من وسائل القصف الإسرائيلي، ووصل مع أسرته إلى مصر لتلقي العلاج.

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بقلم شروق مراد