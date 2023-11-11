سكان غزة يستخدمون زيت الطعام في تشغيل السيارات بدلا من الوقود

بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، على سكان قطاع غزة، بمنع دخول الوقود، ما أسفر عن توقف بعض المستشفيات، لجأ سكان القطاع إلى استخدام زيت الطعام لتشغيل سياراتهم، التي يعيشون بداخلها.

استخدام زيت الطعام كأحد الحلول للتغلب على الحصار الإسرائيلي

وليست هذه المرة الأولى، التي يلجأ فيها سكان قطاع غزة، إلى استخدام زيت الطعام عوضا عن الوقود، كأحد الحلول للتغلب على الحصار الإسرائيلي، فقد سبق وفعلوها قبل 10 أعوام، في ظروف مماثلة، بحسب تقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز».