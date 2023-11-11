أستاذ طب نفسي: إسرائيل أحيت القضية الفلسطينية في قلوب الأجيال الحديثة

قالت الدكتورة نرمين شاكر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنَّ انتهاكات وتجاوزات إسرائيل ضد أهالي قطاع غزة أحيا القضية الفلسطينية من جديد في قلوب الأجيال الحديثة، إذ إنَّهم دائمًا يعتمدون على عاملين هما عدم قراءة المواطنين والزمن الذي يمر ويُنسي المواطنين ما يجرى، مشيرة إلى أن الأطفال أصبح لديهم وعي بما يدور في غزة.

إسرائيل تعتمد على الترويج للشائعات

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أنَّ إسرائيل تعتمد على الترويج للشائعات حول كون الأرض مالهم، مؤكدة أهمية وعي الأجيال الجديدة لما يحدث وإدراكهم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن تفاعل الأطفال مع القضية ودعمها من خلال نشر معلومات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي يحيها من جديد.

آثار متابعة المشاهد في غزة

وتابعت أنَّ تداول المعلومات والصور على موقع التواصل الاجتماعي يجعل القضية الفلسطينية مستمرة ويدعمها، إذ إننا على حق، موضحة أنَّها تفضل عدم رؤية الأطفال للمشاهد والأحداث في غزة، فالمشاهدة تختلف عن جمع المعلومات، فمن الممكن أن تُحدث المشاهد نتيجة عكسية، مشيرة إلى أن هناك مواطنين يتأثرون بالمشاهد الصعبة وبالتالي تحلم بها وتتأثر بها سلبا، فضلا عن من الممكن إصابة البعض بالتبلد تجاه ما يحدث.