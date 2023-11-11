تكلفة حج القرعة 2024.. «الداخلية» تحدد آلية الدفع بعد إعلان النتيجة

بعد غلق التقديم في حج القرعة عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج والعمرة المصرية، يبدأ المتقدمين في معرفة تكلفة حج القرعة حتى يتمكنوا من تدبير المبلغ المطلوب دفعه فور الإعلان عن نتيجة حج قرعة الحج لعام 1445 هـ و 2024 م، كما أنهم يهتمون بمعرفة الآلية التي يتم دفع الأموال بها.

وأعلنت وزارة الداخلية سابقًا عن الآلية التي يتم دفع تكلفة حج القرعة 2024 بها، والتي تكون طريقة الدفع من خلال البنوك الوطنية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيف يتم دفع تكلفة حج القرعة 2024، والتي تتمّ كالآتي:

ما هي آلية دفع تكلفة حج القرعة 2024؟

- بعد إعلان النتيجة وإعلان الجدول الزمني لإنهاء إجراءات الحج، يتم دفع تكلفة حج القرعة 2024 في فروع البنوك الوطنية، والتي تتمثل في «بنك الأهلى، بنك مصر وبنك القاهرة»، فضلا عن مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية، وتتم تلك الخطوة بعد إخطار مديريات الأمن بميعاد فترة السداد عقب إجراء القرعة.

- وتتضمن تكلفة حج القرعة 2024 قيمة التذكرة الخاصة بالطائرة للفائز بالقرعة كلا على حدى، ويستثنى من ذلك حالات المرافق الوجوبى لمُقدم الطلب، إذ أن السداد يكون لهما سـوياً بموجب بطاقتى الرقم القومى الساريتين الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أي تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكترونى السعودى.

- وبعد دفع التكلفة، يتم التوجه إلى أقـسام ومراكز الشرطة بكل مُديرية أمن لتسليم صورة من إيصال السداد من كل فائز مُسدد لتكاليف الحج، على أن يتم مراعاة مُراجعة الإيصال مُراجعة دقيقة، للتأكد من أن سداد تكاليف الحج جرى على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»، وليس على أى حساب آخر بجهات السداد المُشار إليها.

- وفي حالة أنَّه لم يتمّ سداد تكاليف الحج خلال الفترة المُحددة لذلك بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، ويتم تطبيق هذا الـشأن وفق قواعد التنازل العامة السابق الإشارة إليها.