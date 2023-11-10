قرعة الحج 2024 في المحافظات.. المواعيد ورابط الاستعلام عن النتائج

تتجه أعين المواطنون إلى معرفة تفاصيل قرعة الحج 2024 في المحافظات ورابط التسجيل، بعد إعلان موقع وزارة الداخلية الانتهاء من التسجيل في قرعة الحج، إذ يترقب المتقدمون موعد إجراء قرعة الحج 2024 في المحافظات، كما ينتظروا أيضا موعد إعلان النتيجة.

تفاصيل قرعة الحج 2024 في المحافظات

وعن تفاصيل قرعة الحج 2024 في المحافظات ورابط التسجيل تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية طبقاً لوزارة الداخلية، إذ تستعد مديريات الأمن في المحافظات لإعلان القرعة، إذ أنها تجرى خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت 11 نوفمبر 2023 حتى الخميس 16 نوفمبر 2023 في جميع مديريات الأمن بالمحافظات.

مواعيد قرعة الحج 2024

وجاءت مواعيد قرعة الحج 2024 في المحافظات على النحو الآتي:-

غدا السبت 11 نوفمبر تجرى قرعة الحج 2024 في محافظات «القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح»

- يوم الأحد 12/11/2023 تجرى في مديريات الأمن بمحافظات «الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية»

- يوم الإثنين 13/11/2023 في مديريات الأمن بمحافظات « البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان»

- الثلاثاء 14/11/2023 في مديريات الأمن بمحافظات «كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم»

- الأربعاء 15/11/2023 تجرى قرعة الحج 2024 في مديريات أمن محافظات «أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر»

يوم الخميس 16/11/2023 في محافظات «سوهاج – قنا – شمال سيناء»

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2024

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية، من خلال موقع وزارة الداخلية عبر من هنا بالرقم القومي، بعد إجراء القرعة العلنية في جميع المحافظات وذلك من خلال عدة خطوات جاءت كالآتي:-

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- إدخال الرقم القومي

-إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع

-ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.