تداول 7 آلاف طن و346 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 14 سفينة، وجرى تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 346 شاحنة و786 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 186 شاحنة و773 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 160 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية والرياض، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

تداول 1200 طن بضائع في نويبع

وشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و74 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أور وايلة، واستقبل ميناء يورتوفيق السفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 729 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 837 راكبًا بموانيها.