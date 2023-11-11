إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم، حالة تأهب للتحذير من الغارات الجوية في خاركيف ودنيبروبيتروفسك، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «زابورويجيا-خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت ضم «زابوريجيا-خيرسون» إلى جانب «لوجانسك-دونيتسك» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022. وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، حالة تأهب للتحذيرمن غارات جوية في: «سومي-تشرنيهيف-كييف-أوديسا»، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى وقوع انفجارات قوية في كييف.

وفي أوديسا جنوب أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أوليج كيبر، إلى تضرر مباني جراء انفجارات، كما تضرر مصنعا جراء انفجار وقع بالجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في خيرسون، كما اندلع حريق في أحد المباني في دنيبروبيتروفسك على خلفية تعرض المنطقة لهجوم.

تدمير 4 مسيرات بمنطقة بريانسك الروسية

من جانبها، أطلقت القوات الأوكرانية 19 قذيفة من عيار 155 ملم على جورلوفكا بدونيتسك، فيما دمرت القوات الروسية، 4 مسيرات فوق ستارودوب بمنطقة بريانسك جنوب غربي موسكو.

سياسيا، قالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن حجج الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، بشأن إلغاء انتخابات 2024 لا معنى لها، موضحة في تقرير، أن الحكومة ربما تخشى أن ينقلب الوضع ضدها.