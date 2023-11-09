قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك».ـ 17 قذيفة من عيار 155

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، بـ17 قذيفة من عيار 155، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان الجنود الروس من اللواء 136، قد دمروا في وقت سابق، معقلين أوكرانيين في اتجاه زابوريجيا، وفقًا لما أعلنه قائد الوحدة العسكرية الروسية «بارس 10»، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ميدانيًا، ظهرت ناقلة «دايملر فيريت إم كيه1» المدرعة البريطانية الخفيفة من تصنيع عام 1954، في الخط الأمامي للمعارك على الجبهة في أوكرانيا.

«موسكو» تمتلك صاروخًا للدفاع الجوي من طراز «40 إن 6»

وفي وقت سابق، أشارت مجلة «ميلاتري ووتش»، إلى أنّ «موسكو» تمتلك صاروخًا للدفاع الجوي «40 إن 6» ليس له مثيل في العالم، وتنتج ذخائر دفاع جوي أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» مجتمعة، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لتدمير معاقل القوات الأوكرانية، بالقرب من أفدييفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» جنووب شرق أوكرانيا.

وقالت صحيفة «روسكايا أوروجيا»، إن هذه ليست قذيفة عادية وليس تأثير مسيرة معززة بالواقع الافتراضي.

سياسيا، أوضح رجل الأعمال الألماني الفنلندي، المالك السابق لأكبر شركة لتبادل الملفات «ميجا أبلوود»، كيم دوتكوم، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أنّ الغرب يناقش إقالة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، من السلطة، ما يسمح ببدء المفاوضات مع روسيا.

وأشار دوتكوم، إلى أنّ كلا من الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيجبران على التنحي، موضحًا أنّ بايدن سيترشح في عام 2024، وزيلينسكي سيستقيل، في غضون 3 أشهر، وهذه أيضًا نهاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جونيور، في إطار السباق الانتخابي دعمًا لوالده في فلوريدا، إنّ الأمريكيين العاديين لا يعتبرون مساعدة أوكرانيا أولوية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل، في زيارة رسمية إلى أستانا عاصمة كازاخستان وكان في استقباله رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيبحث الرئيسان، تنسيق المواقف الثنائية على كافة الأصعدة بما فيها الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك، والقضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار التكامل الأوراسي، وفقا لما أعلنه المتدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديميتري بيسكوف.

وسيشارك بوتين وتوكايف عبر تقنية الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى الـ19 للتعاون الإقليمي بين البلدين المقرر في مدينة كوستاناي الكازاخية، وأضاف بيسكوف،أن الرئيسين الروسي ونظيره الكازاخي سيوقعان على حزمة من الاتفاقات،

وفي إطار سياسة العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو»، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين، إن الدول الغربية لن تعيد الأصول المجمدة إلى «موسكو» قبل أن تدفع «روسيا الاتحادية» تكاليف الأزمة الأوكرانية.

أصول روسيا المجمدة 300 مليار دولار

وأضاف أوبراين، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن أصول «موسكو» المجمدة في الغرب، التي تبلغ، حوالي 300 مليار دولار، لن تعود إلى روسيا حتى تدفع روسيا التكاليف.

وفي سياق قضية تفجير خطوط «السيل الشمالي» للغارز الروسي، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن عددا من الدول الغربية في «مجلس الأمن الدولي» عارضت الدعوة لمعاقبة مدبري التفجير، مضيفا للصحفيين، في أعقاب جلسة مغلقة لـ«مجلس الأمن الدولي» حول الحادث عقدت بطلب من «موسكو»، إن بلاده قلقة إزاء عدم وجود أي معلومات محددة بشأن التحقيقات التي تجريها الدنمارك وألمانيا والسويد.

بدورها، فندت السفارة الروسية في المكسيك، المزاعم الأمريكية، حول حملة تضليل تشنها الرئاسة الروسية «الكرملين» في دول أمريكا اللاتينية، مؤكدة في بيان، أنها عارية عن الصحة.ووفقا لسفارة «موسكو»، فإن «واشنطن» تحاول من جديد صرف انتباه المجتمعات عن المشاكل الحقيقية، والتلاعب بالرأي العام.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الفضاء الروسية، المعروفة باسم «روس كوسموس»، في بيان، إن الاستعدادات جارية في مطار فوستوتشني الفضائي بالشرق الأقصى الروسي، لإطلاق عدد من صواريخ الفضاء الجديدة.

اقتصاديا، حذر آرنو روسو رئيس أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا «نقابة فنسيا»، من انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن الأمر سيمثل كارثة على قطاع الزراعة في أوروبا.