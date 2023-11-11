ريان جوسلينج يحصل على جائزة التمير من مهرجان سانتا باربرا عن «Barbie»

يستعد الممثل الأمريكي ريان جوسلينج للحصول على جائزة كيرك دوجلاس للتميز السينمائي في مهرجان سانتا باربرا السينمائي، وذلك عن دوره في فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج، ويعتبر «جوسلينج» هو الفنان الـ 16 الذي يحصل على الجائزة المرموقة، التي تحتفل بالمساهمين مدى الحياة في السينما من خلال عملهم أمام الكاميرا، أو خلفها أو كليهما.

وقال روجر دورلينج، المدير التنفيذي للمهرجان، في بيان: «لطالما كان ريان جوسلينج قوة درامية وكوميدية أمام الكاميرا، وهذا العام، بفضل أدائه المنتصر الذي نال استحسانا عالميا في دور كين في فيلم باربي، وهو الفيلم الذي جذب حقا انتباه النقاد ورواد السينما في جميع أنحاء العالم أصبح قوة سينمائية حقيقية»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

نجوم حصلوا على جائزة «كيرك دوجلاس» للتميز قبل ريان جوسلينج

من بين الفائزين السابقين بجائزة كيرك دوجلاس للتميز في السينما ميشيل يوه، ومارتن سكورسيزي، وهيو جاكمان، وديم جودي دينش، وجين فوندا، وجيسيكا لانج، وفورست ويتاكر، وروبرت دي نيرو، ومايكل دوجلاس، وهاريسون فورد، وكوينتين تارانتينو، وإد هاريس و جون ترافولتا.

ومن المقرر أن يتسلم «جوسلينج» الجائزة خلال حفل العشاء الرسمي لمهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي في فندق ريتز كارلتون باكارا في 13 يناير 2024، بينما سيستمر المهرجان نفسه في الفترة من 7 فبراير إلى 17 فبراير، لم يتم الإعلان عن تفاصيل المهرجان بعد ولكنه سيتضمن عروضًا وأسئلة وأجوبة لصانعي الأفلام وجلسات نقاشية وتكريم المشاهير.