كواليس تصوير أغنية «I’m Just Ken» لـ ريان جوسلينج على يوتيوب (فيديو)

أصدرت شركة «أتلانتيك ريكوردز»، عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، مقطع فيديو لأغنية «I’m Just Ken» التي قدمها النجم ريان جوسلينج ضمن أحداث فيلم «Barbie»، وتتضمن المقطع الغنائي من الأغنية مشاهد من كواليس تصوير الأغنية مع فريق عمل الفيلم، وحقق الأغنية مشاهدات قارب المليون مشاهدة في أقل من 20 ساعة من طرحها.

وأخذ مقطع الفيديو المشاهدين في رحلة إلى ما وراء كواليس تصوير الأغنية، بما في ذلك لقطات من تدريبات جوسلينج إلى جانب ظهور المخرجة جريتا جيرويج، والمنتج التنفيذي مارك رونسون، والكاتب والمنتج المشارك للأغنية أندرو وايت، بالإضافة إلى أبطال الفيلم، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

أغنية «I’m Just Ken» تحقق 770 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

ويلعب ريان جوسلينج دور «كين»، في الفيلم أمام «باربي» التي تلعب دورها مارجوت روبي، وتتحدث الأغنية عن أن «كين» يكافح من أجل التصالح مع كونه رقم 2 دائمًا بالنسبة لـ «باربي» في علاقتهما.

ألبوم «Barbie The Album» يحقق مليار استماع

وتأتي الأغنية ضمن ألبوم «Barbie The Album» الذي تم إصداره في 21 يوليو تزامنا مع طرح الفيلم، وحقق الألبوم مليار استماع، وفقًا لشركة «Atlantic Records»، ويتضمن الألبوم أيضًا أغاني لدوا ليبا، وبيلي إيليش، ونيكي ميناج، وآيس سبايس.