«مستقبل وطن» برأس سدر يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

أعلن الشيخ عليان عيد سلمي، أمين أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر، أن أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر عقدت اجتماعا تنظميا لمناقشة خطة عمل الأمانة بشأن الانتخابات الرئاسية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر الأمانة بالمدينة، بحضور الشيخ يوسف سليمان حامد الأمين المساعد، والأمناء.

خطة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وتناول الاجتماع خطة عمل الأمانة في دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما تم مناقشة كيفية توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات بكثافة.

تكثيف تعليق اللافتات الدعائية

وخلال الاجتماع أشاد أمين التنظيم بالمدينة أحمد محمد حماد بدور الشباب في تكثيف تعليق اللافتات الدعائية للمرشح الرئاسي السيسي في كافة أنحاء المدينة منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين وحتى الآن، وذلك عن طريق عقد المؤتمرات التعريفية للمواطنين عن المشاركة السياسية، وكيفية اتخاذ القرارات وعدم التهاون في حق الوطن، مشيرا إلى دور الأحزاب والتكتلات الشعبية في المساهمة في الحفاظ على الكيان الوطني والنهوض بالدولة عن طريق التعاون بين جميع الفئات.