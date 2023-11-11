ندوة في الشرقية حول خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار

ثمّن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة، لتنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيراً إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

الآثار الناتجة عن الزيادة السكانية

وأكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص في مركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان «الزيادة السكانية خطر يهدد العصر الحديث»، تناولت الآثار الناتجة عن الزيادة السكانية مثل ارتفاع سعر الغذاء وانتشار التلوث والسرقات والهجرة غير الشرعية، والثانية بعنوان «فرائض وسنن الوضوء»، حاضر فيها الشيخ عبد الله عطيه حسن مفتش وإمام وخطيب بمديرية الأوقاف، وتناولت الفرائض و السنن المتبعه في الوضوء.

التنسيق مع مديرية الأوقاف

وأشارت «زاهر» إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بمركز فاقوس ووحدة حماية الطفل ووحدة السكان بالمركز، و تم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت، أن وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالمحمدية بمركز منيا القمح نظمت ندوة لمناقشة بعض القضايا الدينية حاضر فيها الشيخ السيد وهدان عن أخطار «الزواج المبكر وعقوق الوالدين»، وذلك بحضور عاملين من الوحدة المحلية بالمحمدية.