«الإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر بسبب انخفاض أسعار السلع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا أفاد فيه بتراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023، مسجلًا تضخمًا سنوياً بمعدل (38.5%) مقابل (40.3 %) لشهر سبتمبر2023.

انخفاض أسعار الحبوب والخبز

ترجع أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%).

من بين الأسباب أيضًا ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين، بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%).

بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.2%) لشهر أكتوبر 2023 مقابل (2.0) لشهر سبتمبر 2023.