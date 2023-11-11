7 معلومات عن مسيرة سويتش بليد.. طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية شراء 200 طائرة مسيرة انتحارية من طراز سويتش بليد 600، بحسب ما ذكرته شبكة «فاينانشيال إكسبريس».

وفى التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن طائرات سويتش بليد المسيرة الانتحارية التي طلبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتأتي كالتالي:-

1- طائرات سويتش بليد تعتبر قنابل ذكية آلية مزودة بأنظمة توجيه وكاميرات ومتفجرات.

2- ويمكن إطلاقها من أنابيب وتتميز بالقدرة على الطيران لفترات زمنية معينة والاصطدام بالأهداف المحددة.

3- تتميز هذه الطائرات بأنها صغيرة وخفيفة وقادرة على الطيران لفترات زمنية معينة قبل الاصطدام بالأهداف المحددة، وتزن الشفرات حوالي 23 كيلوغرامًا.

4- وتستطيع الطيران بسرعة 185 كيلومترًا في الساعة، كما تستطيع البقاء في الهواء لمدة تقرب من 30 دقيقة قبل أن تصطدم بالهدف وتنفجر.

5- تتميز طائرات سويتش بليد بكفاءتها العالية في القتال مع ميزة وجود موجة استشعار حاصلة على براءة اختراع.

6- تعد السلاح المثالي للاستخدام في حروب العصابات وهو على ما يبدو السبب الذي جعل إسرائيل تقتني هذه الطائرات المسيرة الانتحارية.

7- تتميز طائرات «سويتش بليد» بالوزن الخفيف، مما يسهل حملها ونشرها بسرعة من منصات مختلفة مثل الطائرات والسفن والمنصات البرية.