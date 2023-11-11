باحث: إسرائيل دخلت في حرب خاسرة تجعلها تقود انتصارا وهميا

قال سامر السنجلاوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنَّ إسرائيل لا تمتلك معلومات حقيقية حول الوضع داخل غزة ويظهر ذلك من العشوائية التي تنتقي فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أهدافها، إذ تحاول أن تتكهن بوجود حقيقي للمقاومة فوق وتحت الأرض، واتضح من التقارير التي صدرت عن عملياتها، أن حماس لا توجَد في أي مكان تمكّنوا له من الوصول تحت الأرض.

وأضاف «السنجلاوي» خلال مداخلة هاتفية، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ إسرائيل هدمت منشآت رياضية كبيرة، بحجة أن حماس تعيش تحتها، وبعد الحفر إلى 5 أمتار، لم يعثر جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أي أنفاق تحت الأرض، وما يحدث يعتبر تخبطًا، لإجبار المدنيين، على النزوح إلى منطقة الجنوب.

«السنجلاوي»: إسرائيل دخلت في حرب خاسرة

وتابع «السنجلاوي» أن إسرائيل دخلت في حرب خاسرة، لا يمكن لها في أي لحظة، أن تعلن الانتصار، ويقودون انتصارًا وهميًا، لأن المقاومة في غزة، لن تستسلم في الدفاع عن أرضها.