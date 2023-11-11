ندوة في جامعة المنصورة الجديدة عن الحماية الدستورية لحق المواطنة غدا

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة تنظيم ندوة علمية، غدا الأحد، عن الحماية الدستورية لحق المواطنة، ويحاضر بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن الندوة العلمية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظمها كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت ريادة د سامي عبد الكريم.

وأشارت الجامعة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والذي عُين وكيلاً للنائب العام وتدرج فى المناصب القضائية وصولاً لمحكمة النقض، وجري اختياره من قبل المحكمة الدستورية العليا ليكون عضواً بهيئة المفوضين ثم رئيساً لهذه الهيئة ، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عام 2016 بتعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام المساعد لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وأشارت الجامعة أنه يمكن لجميع منتسبي جامعة المنصورة الجديدة حضور الندوة غدا في الواحدة ظهرا، بمبنى «5» بمدرج 99-0-5 داخل الجامعة.