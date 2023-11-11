انطلاق فعاليات «نصف ماراثون الجونة» بمشاركة ألف لاعب من 40 دولة بالغردقة

انطلقت فعاليات «نصف ماراثون الجونة» بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، للعام الرابع على التوالي، بمشاركة ألف شخص من 40 دولة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بهدف تنشيط السياحة في مدينة الغردقة.

ماراثون الجونة بالبحر الأحمر

وقال عمرو عطية أحد منظمي الحدث بالجونة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الماراثون شهد مشاركة نحو ألف لاعب حول العالم، وينقسم الماراثون إلى سباق ركض لمسافة 21 كيلومترا، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، وتم توزيع الميداليات على أصحاب المراكز الأولى، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الجوائز العينية على المشاركين تشجيعاً وتحفيزاً لهم على ممارسة الرياضة.

تنشيط السياحة في الغردقة

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن الغردقة استضافت عددا من البطولات والأحداث العالمية، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مثل هذه الفعاليات تقام بهدف تنشيط السياحة، كما تساهم في الترويج للسياحة المصرية بمدينة الغردقة، مؤكدا أن الرياضة القوة الناعمة لتنشيط السياحة.

يذكر أن ماراثون الجونة يقام للعام الرابع على التوالي، ويعد حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة سباقات الماراثون العالمية والإقليمية، ويعزز مدينة الغردقة كوجهة سياحية دولية مميزة.