السياحة: رفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بفنادق الغردقة فئة 3 نجوم

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إنه في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى، فإنه يجب على فنادق مدينة الغردقة فئة الـ 3 نجوم والفنادق العائمة الالتزام برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت.

توفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية

وأضاف خلال المنشور الذي تم تعميمه على غرفة المنشآت الفندقية، إنه يجب على فنادق الغردقة فئة الـ 3 نجوم والفنادق العائمة الالتزام بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت (HSIA).

قرار وزير السياحة والآثار رقم (43) لسنة 2022

ومن جهته عمم اليوم، علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا على كافة فنادق الغردقة فئة 3 نجوم، أكد خلاله ضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت، وكذا توفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت (HSIA)، وفقاً لما جاء بقرار وزير السياحة والآثار رقم (43) لسنة 2022.