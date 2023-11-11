إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أزالت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 107 حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية، على مساحة 3 افدنة بقرى المحافظة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما تمكنت الحملات من إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.

استمرار إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، إن العمل مستمرًا في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة أي متغير مكاني

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.