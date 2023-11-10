إزالة 1553 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف خلال أسبوع

أزالت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 1553 حالة تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية وذلك على مدار أسبوع.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ببني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 1553 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وشنت الجهات التنفيذية حملات مكثفة، للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 158 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع 1553 حالة تعد على الأراضي الزراعية، شملت 14 حالة بناء بدون ترخيص، 1539 حالة على الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.