5 نصائح للتعامل مع نوة المكنسة.. تضرب الإسكندرية خلال أيام

أيام قليلة، وتشهد الإسكندرية أولى النوات الشديدة، وهي نوة المكنسة، والتي تعد واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، حيث يصحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لموسم الشتاء الجديد، لتكون بذلك نقطة فارقة بين الطقس الخريفي المعتدل إلى الطقس الخريفي الشتوي.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية، وكذلك نصائح للتعامل معها.

موعد نوة المكنسة على الإسكندرية

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023، فإن أقرب نوة هي نوة المكنسة التي تهب في 16 نوفمبر المقبل، أي بعد قرابة 5 أيام من الوقت الراهن وهي نوة تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

تفاصيل نوة المكنسة على الإسكندرية

وتشتهر نوة المكنسة بأنها تستمر لمدة 4 أيام أيضا، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض اكبر في درجات الحرارة.

نصائح للتعامل مع نوة المكنسة في الإسكندرية

وقدمت محافظة الإسكندرية عددا نصائح للتعامل مع النوات، أبرزها نوة المكنسة التي تكون بداية النوات الشديدة، كالتالي:

- النوة شديدة الأمطار، ويصعب التحرك بشكل سلس خلالها، لذا يفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية وقتها.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.