سيرتك جميلة.. آخر أعمال شريف شاكر طرحها قبل وفاته

بسبب معاناته مع مرض سرطان الدم لعدة سنوات، لم تتجاوز أعمال شريف شاكر، الرقم الذي كان يحلم بتحقيقه على مدار مسيرته الفنية، إذ توفي مساء أمس الجمعة إثر تداعيات مرضه التي وصلت للدرجة التي لم يستطع مقاومتها، ليطوي بذلك صفحة أحلامه للأبد.

أعمال شريف شاكر

وتعد آخر أعمال شريف شاكر، أغنية سيرتك جميلة والتي كان قد طرحها في فبراير عام 2022، خلال رحلة مرضه ومعاناته مع سرطان الدم، وحققت ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية سيرتك جميلة ترصد رحلة مرضه بالصور

وجاء فيديو كليب أغنية سيرتك جميلة للفنان شريف شاكر، الذي توفي أمس الجمعة، متضمنة مجموعة صور توضح المراحل التي مّر بها قبل وبعد إصابته بالمرض، وخضوعه للعلاج وتغير شكله بمرور الوقت.

معاناة شريف شاكر

وبخلاف أغنية سيرتك جميلة، كان من أعمال شريف شاكر الذي بدأ حياته الفنية بالغناء في الأوبرا منذ صغره وتعلمّه وتأسيسه على يد كل من المايسترو سليم سحاب ومحمد عبدالستار، أغنية عمري ابتدى، ونقطة سودا، بخلاف الكتاب الذي أصدره عن رحلة مرضه وكل معاناته وجاء تحت عنوان هرجع أقوى.