إنجازات قطاع الكهرباء في آخر 9 سنوات.. 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية

عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء في آخر 9 سنوات.

وذكر التقرير أن مصر شهدت تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تحققت إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء على نحو مستدام، وجرى ضخ استثمارات بـ189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

جهود تطوير قطاع الكهرباء

وبدأت جهود تطوير قطاع الكهرباء عام 2014 وتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء إلى نحو 30 جيجا وات في غضون 6 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق.

وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربائية في تلبية الاحتياجات المتزايد للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل تصل إلى حوالي 30 جيجا وات أو ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة نحو 59 جيجا وات من 75 وحدة توليد.