خريطة انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في طور سيناء غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت هندسة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت عن 6 مناطق تنفيذا لبرنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه جرى إخطار الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، للإعلان عن مناطق وموعد وفترات الانقطاع لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية، نظرًا لما يترتب عليه من قطع المياه ببعض المناطق التي يجري تغذيتها بالآبار التي تعمل بالكهرباء.

أماكن انقطاع الكهرباء

وأشار البيان إلى أن القطع مستمر لمدة 4 ساعات و نصف متواصلة بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 بعد الظهر، وذلك عن المناطق الآتية «منطقة التجارية بالكامل بما فيها من بنوك و أفران وفنادق، ومنطقة اللوك، ومنطقة الـ 200 وحدة دبش، ومصنع جيركو، وحديقة الأندلس، وبنك التنمية الزراعي»، وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.

قطع الكهرباء

الجدير بالذكر أن تم تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة وقطع التيار الكهربائي يوم السبت الماضي 4/11/2023 عن 9 أماكن بالمدينة وهي الـ 172 وحدة دبش - موقف أتوبيس شرق الدلتا - الإذاعة - الجمعية الاستهلاكية - مديرية التربية والتعليم - محطة صرف صحي الإذاعة - منطقة مصيعد بجوار البنزينة - ديوان عام قطاع الكهرباء - المحلات والمدارس والأفران.