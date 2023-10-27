حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بالمنوفية استعدادا للشتاء

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، جهودها في شن الحملات المكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار المرور الميداني على أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من صيانة جميع الأعمدة والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة وذلك تزامناً مع استعدادات موسم الشتاء.

صيانة أعمدة الإنارة استعدادا لموسم الشتاء

ومشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة لإجراء الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بنطاق المحافظة، مع رفع درجة التأهب والاستعداد التام لاستقبال موسم الشتاء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول ومواجهة أي ظروف طارئة.

تسليك بالوعات الصرف الصحي

كما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، بقيادة المهندس محمد نجيب، الاستعدادات لموسم الشتاء من خلال تسليك وتطهير البالوعات، والتأكد من استعدادات كل الإدارات لموسم الشتاء من خلال الصيانة الدورية والمتابعات الميدانية المستمرة.