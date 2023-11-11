«دور المرأة في المجتمع» ضمن فعاليات برنامج ريحانة للفتيات بجنوب سيناء

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إطلاق المديرية للقاءات الحوارية بمراكز التنمية الشبابية بالمدن، من بينها فعاليات برنامج ريحانة للفتيات.

أهمية دور المرأة في المجتمع

وأقيم لقاء حواري حول أهمية دور المرأة في المجتمع وتعزيز الثقة بالنفس بمركز التنمية الشبابية بالطور، في إطار اهتمام الدولة بإرساء دور المرأة في المجتمع، حيث شاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكان لها أدوار أخرى عديدة كشاعرة وملكة وفقيهة ومحاربة وفنانة ومعالجة وغيرها، ولعل الدور الأساسي يتمثل في بناء أسرتها ورعايتها، حيث يقع على عاتقها كامل مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده.

أهداف برنامج ريحانة

وتتبلور فكرة برنامج «ريحانة» في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

الجدير بالذكر أن برنامج ريحانة يستهدف إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلاً عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.