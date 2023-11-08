انطلاق أولى فعاليات برنامج ريحانة للفتيات بجنوب سيناء

انطلقت اليوم أولى فعاليات برنامج ريحانة للفتيات بندوة صحية وتمرينات رياضية «زومبا»، بالاستاد الرياضي بمدينة الطور، الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة في إرساء دور المرأة في المجتمع.

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة برنامج «ريحانة» تتبلور في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

و يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلاً عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

استمرار فعاليات المعسكرات التدريبية لبرنامج الرياضة

و في نفس السياق، تستمر فاعليات المعسكر التدريبي لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية ويشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات، وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر، وكيفية تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات

يهدف المشروع إلى نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات، وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الإناث وزواج الأطفال، من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع.