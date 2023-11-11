تحرير 85 محضرا تموينيا في حملات بـ3 مراكز بكفر الشيخ

تمكنت حملات الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر الشيخ وقلين ودسوق والحامول والرياض وفوه وبلطيم، من تحرير 85 محضراً تموينياً متنوعاً لأصحاب المحال، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار شنّ الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمدن والقرى.

تحرير 10 محاضر تموينية

وأسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عن تحرير 10 محاضر متنوعة لأصحاب المحال والمخابز، خلال حملات، لمتابعة مدى توفير الخبز حسب المواصفات القياسية، وتوفير السلع الغذائية، ووضع الأسعار على السلع.

كما أسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، عن تحرير 12 محضراً متنوعاً منها محضر عدم إعلان عن أسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وبيع بضائع ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، عن تحرير 20 محضراً متنوعاً منهم 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، عن تحرير 15 محضراً متنوعاً للتجار، لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر صحة، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

ضبط مخالفات تموينية في مركز الرياض

وأسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وبيع سلع بأزيد من التسعيرة، وعدم نظافة.

كما أسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، عن تحرير 8 محاضر متنوعة، للتجار وأصحاب المحلات والمخابز، منهم نقص في وزن رغيف الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

تحرير 10 محاضر في مدينة بلطيم

وأسفرت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منهم 4 عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر بيع سلع بدون فواتير.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.