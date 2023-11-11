تحرير 14 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملات تموينية مكثفة طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومراقبة الأسعار.

ضبط مخابز مخالفة في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 14 محضراً تموينياً، إذ نفذت إدارة تموين كوم حمادة في مجال المخابز عن تحرير 7 محاضر ضد أصحاب المخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 9 و19 جراما في الرغيف الواحد، كما تم تحرير 5 محاضر ضد أصحاب المخابز لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد التشغيل.

وفي مدينة رشيد، وضبط تحرير محضرين لعدد 2 محل لعدم إعلانهما عن أسعار السلع المعروضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

تكثيف الحملات التموينية

تأتي الحملات بناء على تعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزاره تموين البحيرة، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية.