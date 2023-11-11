محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ابتداء من اليوم السبت للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد واحتمالية سقوط أمطار خفيفة قد يصاحبها رياح على بعض المناطق، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تستمر اليوم وغدا.

متابعة حالة الطقس

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ومسؤولي الأزمات والكوارث بالمتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والعمليات ورصد أية تغيرات فى حالة الطقس والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

يأتي ذلك بالإضافة لتجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات الإنقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات.

غرفة إدارة الأزمات

وأكد اللواء عصام سعد أنه تم التنسيق بين غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة الأزمات بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات والجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث، مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.