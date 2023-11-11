خروج 19 عربة من قطار شحن عن مساره في روسيا وإصابة مساعد السائق

شهدت روسيا خلال الساعات القليلة الماضية، حادث خروج قطار عن مساره ما أسفر عن إصابة مساعد السائق بجروح طفيفة، فيما شهدت «لوجانسك» التي ضمتها «موسكو» بعد استفتاء في عام 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، حريقا اندلع بأحد المطاعم.

وخرجت 19 عربة من قطار الشحن عن مسارها، في منطقة ريازان وسط روسيا، ما أسفر عن إصابة مساعد السائق بجروح طفيفة، وقالت السلطات، إن خروج عربات القطار عن مسارها في منطقة ريازان لا يؤثر على حركة قطارات الركاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

رفع 3 عربات عن مسار القطار

وقالت «سكة حديد موسكو»، إن الحادث وقع على خلفية تدخل أشخاص غير مصرح لهم في عملية تشغيل القطارات، مضيفة أن عمال السكك الحديدية، يقومون بأعمال الترميم في الموقع الذي خرجت فيه عربات القطار عن مسارها في منطقة ريازان، مشيرة إلى رفع 3 عربات من على القضبان.

وفي مقاطعة لوجانسك شرق أوكرانيا، اندلعت النيران في سطح مطعم «فيراجوستا» على مساحة 400 متر مربع، دون وقوع إصابات، وفقا لما أعلنته وزارة حالات الطوارئ الروسية عبر «تليجرام».