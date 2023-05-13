إصابة نائب بمجلس الدوما الروسي في هجوم صاروخي على لوجانسك

أسفر هجوم صاروخي على مقاطعة لوجانسك، عن إصابة نائب مجلس الدوما الروسي، فيكتور فودولاتسكي، و6 أطفال.

ووقع انفجاريين اثنين، في وقت سابق، بمقاطعة لوجانسك وتصاعدت سحب من الدخان فوق أحد المصانع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

قصف أوكراني على ستاروملينوفكا ودونيتسك بـ11 قذيفة

من جانبها، قصفت القوات الأوكرانية، ستاروملينوفكا ودونيتسك خلال ساعتين و 30 دقيقة، باستخدام 6 قذائف من عيار 155 ملم و5 آخرين من عيار 152 ملم.

وأصيب مسن يبلغ من العمر 81 عاما، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لقرية ستاروملينوفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، العثور على طائرة مسيرة أمريكية الصنع في فناء مبنى سكني وسط لوجانسك، يُعتقد أنها سقطت بسبب اصطدامها بمبنى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي، إن مدير عام وكالة الطاقة الذرية رفائيل جروسي سيقدم تقريرا حول محطة زابوريجيا النووية إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، مضيفة إن المدير العام يجري اتصالات مع سويسرا للاتفاق على الموعد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» للأنباء.