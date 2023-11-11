قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الماء والغذاء عن مستشفى الشفاء الطبي بغزة

صرح مدير عام الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي تحرك أمام مستشفى الشفاء وتنفذ قصفا مباشرا بقناصتها، كما تفرض حصارا على مستشفى الشفاء الطبي في غزة ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء.

وتوفت رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء لانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف قسمي العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء.