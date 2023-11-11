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باحثة سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة الانتقام ضد المدنيين

كتب:

شروق مراد
12:59 م | السبت 11 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قالت الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة الانتقام ضد المدنيين، وأيضًا سياسة الترهيب بتخويف أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال الاقتحامات والاعتقالات التي تحدث يوميًا، ما يصعد الأزمة الإنسانية.

«حداد»: طرد العمال الفلسطينيين من إسرائيل

وأضافت خلال مداخلتها على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العمال الفلسطينيين طُرِدُوا من إسرائيل، الذين كانوا يعملون كعمال بداخل إسرائيل، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وأي عملية تطورات في قطاع غزة، ستقابل المثل في الضفة الغربية.

«حداد»: الاحتلال يستمر في جرائمه ضد شعب فلسطين

وتابعت أن الاحتلال يستمر في جرائمه، وسط صمت دولي كبير، لإظهار سياسة النصر الوهمية، لإعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي، ويشيرون إلى أن الضفة الغربية يعيش عليها اليهود وليس شعب فلسطين من أجل إنهاء المقاومة بشكل كامل.

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بقلم شروق مراد