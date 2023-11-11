خبير اقتصادي: خسائر فلسطين في الحرب تتجاوز 500 مليار دولار

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن ما تتعرض له فلسطين يعد من أسوأ أنواع الاحتلال على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ما ترتكبه دولة الاحتلال في حق أهالي غزة من تهجير متعمد وهدم للمباني وقتل الأطفال والنساء ليس له علاقة بالسياسة ولكن تدمير وتهجير وفرض واقع لا تقبله الإنسانية.

الاقتصاد الفلسطيني قائم على الإعانات الدولية

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أن الاقتصاد الفلسطيني هش قائم على الإعانات الدولية، ووبالتالي هناك 41% من السُكان سواء في الضفة أو غزة يعملون في إسرائيل، مشيرًا إلى أن 46% معدل البطالة في الاقتصاد الفلسطيني قبل اندلاع الحرب الأخيرة، موضحا أن دولة الاحتلال دمرت البنية التحتية التي تتجاوز تكلفتها اليوم لأكثر من 3 مليار دولار اليوم.

وتابع، أن المباني التي تم تدميرها تتجاوز 2 مليار جنيه، وهذه تعد خسائر مباشرة جراء الحرب على غزة، يأتي ذلك علاوة على الخسائر البشرية نتيجة قتل الأيدي العاملة، إلى جانب تجريف الأرض الزراعية وتوقف عمليات الصيد وتعطل الكهرباء والمدارس وهدم المستشفيات، وهذه الخسائر تتخطى أكثر من 500 مليار دولار.