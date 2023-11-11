حالة الطقس الآن.. غطاء سحابي وسقوط أمطار والحرارة في القاهرة 22 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس الآن، مشيرة إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة، ما يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة الساعات المقبلة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من من المتوقع أن يصاحب الغطاء السحابي سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت، وذلك على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانا.

وأشارت إلى أن هناك فرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وبالنسبة لدرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فتسجل 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة: 28 20

- العاصمة الإدارية: 29 19

- 6 أكتوبر: 29 19

- بنها: 28 20

- دمنهور: 27 19

- وادي النطرون: 27 19

- كفر الشيخ: 28 19

- المنصورة: 27 19

- الزقازيق: 28 20

- شبين الكوم: 29 20

- طنطا: 28 19

- دمياط: 27 21

- بورسعيد: 27 21

- الاسماعيلية: 29 18

- السويس: 29 19

- العريش: 28 17

- رفح: 27 17

- رأس سدر: 31 21

- نخل: 27 17

- كاترين: 26 13

- الطور: 29 19

- طابا: 31 20

- شرم الشيخ: 33 24

- الإسكندرية: 28 19

- العلمين: 27 18

- مطروح: 25 17

- السلوم: 25 17

- سيوة: 26 16

- رأس غارب: 33 23

- الغردقة: 33 22

- سفاجا: 33 22

- مرسى علم: 33 23

- شلاتين: 31 25

- حلايب: 29 24

- أبو رماد 30 23

- رأس حدربة: 29 23

- الفيوم: 31 18

- بني سويف: 31 18

- المنيا: 31 17

- أسيوط: 32 17

- سوهاج: 34 18

- قنا: 36 21

- الأقصر: 36 21

- أسوان: 37 23

- الوادي الجديد: 36 19

- أبو سمبل: 36 24.