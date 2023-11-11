الكشف على 1732 مواطنا ضمن قافلة طبية في صان الحجر بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الخلايلة، التابعة لمدينة صان الحجر، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

14 عيادة و12 تخصصا طبيا

اشتملت القافلة الطبية على عدد 14 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا وهي الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة الخلايلة.

الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1732 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.