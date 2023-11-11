«التنمية المحلية» تنظم 4 دورات تدريبية وورشتي عمل للعاملين في المحليات

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الرابع عشر من خطته التدريبية الحالية 2023/ 2024، تنفيذ 4 دورات تدريبية، هي دورة قانون الإعلانات، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، إضافة إلى استمرار دورتي الـTOT، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ ورشتي عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع 217 متدربا.

محاور الخطة التدريبية

وأكد «آمنة»، أن الاسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة سيشهد تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، ويستفيد منها 28 متدرباً، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول التعريف بفلسفة قانون الإعلانات الجديد، والجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، وأحكامه ومبادئه، وآليات التقديم على الترخيص، وشرح آليات إدارة الملف وعرض تجربة محافظة القاهرة في التطبيق، والمخالفات والعقوبات المقررة لها وحالات الإعفاء التي يقدمها القانون من الحصول علي ترخيص.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الاسبوع الرابع عشر سيشهد ايضاً انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لافتاً الى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ونموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار، والبيانات المكانية، والتعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

دورة إعداد المدربين

وأشار «آمنة» إلى بدء الأسبوع الثالث والأخير من دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية، والتي يستفيد منها 50 متدرباً، موضحاً أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معاييرتقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدوة التدريبية، والتلوين الصوتي للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء فضلاً لقياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.