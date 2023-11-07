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محافظة القاهرة تشن حملات لمراجعة تراخيص الأكشاك وإزالة الإشغالات

كتب:

وائل فايز
04:26 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
إزالة اشغالات الأكشاك

إزالة اشغالات الأكشاك

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة لمراجعة تراخيص الأكشاك، من حيث الالتزام بالمساحة المحددة وعدم تجاوزها بأي إشغالات أو مخالفات وتحصيل كافة متأخرات الإيرادات بنطاق حي شرق مدينة نصر.

أسفرت الحملة  عن رفع إشغالات بشارع مصطفى حمام من عباس العقاد، وجاري عمل محاضر لأصحاب الأكشاك لعدم تكرار المخالفة.

تحرير محاضر

فيما جرى إزالة إشغالات كشك مشروبات ومصادرة ثلاجة ورفع مخالفات كشك في شارع عطية الصوالحي، مصادرة استاند وتحرير محاضر لعدم تكرار المخالفة.

إزالة اشغالات 

كما أزالت الحملة إشغالات كشكين بشارع نجاتي سراج ومصادرة  3 ثلاجات و 20 كرتونة مياه وتحرير محضر.

وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، استمرار لجنة مراجعة التراخيص في متابعة جميع الأكشاك بشوارع الحي ومصادرة كافة الإشغالات، واتخاذ ما يلزم ضد المخالفين لعدم تكرار المخالفة مع استمرار مراجعة تراخيص باقي الأكشاك.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.