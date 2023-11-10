وزير التنمية المحلية: 5 آلاف مشروع بـ19.2 مليار في برنامج تنمية الصعيد

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وضع أساسا قويا لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية وتحسين جودة حياة المواطنين، فبلغت المبالغ التي أُنْفِقَت على تنفيذ المشروع 19.2 مليار جنيه بإجمالي أكثر من 5 آلاف مشروع في مجالات مياه الشرب والصرف والطرق ودعم الوحدات المحلية وتحسين البيئة والتنمية.

مناطق صناعية

أوضح وزير التنمية المحلية، في بيان له أن ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج تنمية الصعيد في ترفيق المناطق الصناعة في قنا وسوهاج.

دعم التكتلات الاقتصادية

وأكد آمنة أن أعمال الترفيق تضمنت شبكات ومحطات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، فضلا عن دعم التكتلات الاقتصادية باستثمارات تقدر بحوالي 480 مليون جنيه في قنا وسوهاج.

وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظتي المنيا وأسيوط، كما ساهم برنامج تنمية الصعيد بتوفير الآلاف من فرص العمل وتحسين الخدمات لملايين المواطنين، كما تم العمل من قبل البرنامج على دعم التكتلات بتسويق المنتجات الخاصة بالتكتلات الاقتصادية من خلال المعارض ومنصة أيادي مصر الإلكترونية لدعم الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد من أجل تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات واتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية.