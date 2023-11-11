حملة تبرع بالدم في قرية جريس بالمنوفية لدعم الفلسطينيين (صور)

أطلقت جمعية شباب جريس للتنمية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، حملة تبرع بالدم برقم تسجيل 2191 لعام 2021، تحمل عنوان «من جريس العزة إلى القدس وغزة»، شارك فيها المئات من أهالي جريس والقرى المجاورة، في خطوة تعكس التضامن والمشاركة الإنسانية.

مشاركة المسلمين والأقباط في التبرع بالدم

واصطفت أعداد كبيرة من أهالي قرية جريس بمركز أشمون للتبرع بالدم من خلال الحملة التي تم تنظيمها، وشارك فيها حميع الفئات بما في ذلك المسلمين والأقباط، وعبروا عن اعتزازهم وحبهم بالمشاركة بدمائهم في رمز للتضامن مع القضية الفلسطينية.

التبرع بـ 300 كيس دم

وتنظم الحملة بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بمحافظة المنوفية، وتمت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، شارك في الحملة شباب ونساء وشيوخ من بلدة جريس، وتم تسجيل مساهمة قدرها حوالي 300 كيس دم، تعبيرًا عن دعمهم للأشقاء الفلسطينيين وتأكيدًا على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإنسانية.