قرعة الحج 2024 في 5 محافظات غدا.. المئات ينتظرون البشرى

تتجه الأنظار إلى قرعة الحج 2024 غدا في 5 محافظات تزامنا مع انطلاق فعاليات القرعة بالمحافظات اليوم في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث ينتظر أبناء 5 محافظات غدا البشرى السارة لحصد فرصة الحج.

وتقدم «الوطن» موعد إجراء قرعة الحج 2024 في 5 محافظات غدا والأوراق المطلوبة بحسب ما تم إعلانه من مديريات الأمن التي تحتضن القرعة.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في 5 محافظات

وتحدد موعد إجراء قرعة الحج 2024 في 5 محافظات غدا الأحد 12 نوفمبر الجاري وهي: «الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، القليوبية».

البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024 في المحافظات

وتمثلت البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024 في تلك المحافظات في التالي:

- الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

- كتابة الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

- بيانات المرافق «بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى» ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب «مُكرر» على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسؤوليتهما.